В Березниках водитель Chevrolet Cruze врезался в опору ЛЭП

Как сообщают очевидцы, утром на проезжей части по улице Загородная напротив предприятия «Ависма» стоял разбитый Chevrolet Cruze. На дороге были следы заносы и удара об столб. Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения.

Внутри автомобиля никого не было. Местные автомобилисты отмечают, что с утра на дороге было скользко.