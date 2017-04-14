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15:02 (мск), источник: Новости Перми

В Березниках водитель Chevrolet Cruze врезался в опору ЛЭП

14 апреля утром в Березниках водитель допустил столкновение со столбом и, предположительно, покинул место происшествия.

Как сообщают очевидцы, утром на проезжей части по улице Загородная напротив предприятия «Ависма» стоял разбитый Chevrolet Cruze. На дороге были следы заносы и удара об столб. Передняя часть автомобиля получила серьезные повреждения.

Внутри автомобиля никого не было. Местные автомобилисты отмечают, что с утра на дороге было скользко.

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