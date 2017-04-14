(Казань, 14 апреля, «Татар-информ»). Вахитовский районный суд избирает меру пресечения для Айдара Халиуллина.

Напомним, что президент Ассоциации малого и среднего бизнеса был задержан 12 апреля в рамках расследования уголовного дела, о хищениях средств по одной из республиканских программ поддержки предпринимательства.