Подробности ДТП под Брянском: семь белорусов пострадали
Известно, что в результате
Известно, что в результате
14 апреля, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В ДТП с участием белорусского микроавтобуса и «Газели» под Брянском, которое произошло 13 апреля, пострадали семь белорусов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.
Как сообщалось, 13 апреля около 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая хлеб, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. 34-летний водитель «Фольксвагена» ехал со стороны Брянска в направлении Новозыбкова.
Известно, что в результате
Информация о полученных белорусами травмах пока уточняется. -0-
Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшиеОколо 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая груз хлеба, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. Новости по темеВ Могилевской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: один человек погиб, трое в больницеВ Жодино маршрутка врезалась в грузовик.