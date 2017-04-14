Подробности ДТП под Брянском: семь белорусов пострадали

14 апреля, Гомель /Юлия Лысенко — БЕЛТА/. В ДТП с участием белорусского микроавтобуса и «Газели» под Брянском, которое произошло 13 апреля, пострадали семь белорусов, сообщили БЕЛТА в УГАИ УВД Гомельского облисполкома.

Как сообщалось, 13 апреля около 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая хлеб, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. 34-летний водитель «Фольксвагена» ехал со стороны Брянска в направлении Новозыбкова. Из-за несоблюдения дистанции он по касательной зацепил двигавшийся впереди попутный полуприцеп фуры «Рено», после чего выехал на встречную полосу и лоб в лоб столкнулся с «Газелью», которую отбросило в попутный микроавтобус «Форд».

Известно, что в результате дорожно-транспортного происшествия телесные повреждения получили водитель и 35-летний пассажир «Газели», а также водитель и шесть пассажиров «Фольксвагена» — граждане Беларуси, среди них есть жители Калинковичского района.

Информация о полученных белорусами травмах пока уточняется. -0-

Белорусский микроавтобус попал в ДТП под Брянском: есть пострадавшиеОколо 8.15 на перекрестке у поселка Добрунь Брянского района столкнулись «Газель», перевозившая груз хлеба, и микроавтобус «Фольксваген Транспортер» с белорусскими номерами. Новости по темеВ Могилевской области легковушка столкнулась с микроавтобусом: один человек погиб, трое в больницеВ Жодино маршрутка врезалась в грузовик.