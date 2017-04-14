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15:18 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

Полиция проверит ЧП с изуродованными телами кошек, найденных в Уфе

Полицейские начали проверку по заявлению зоозащитников, которые сообщили об обнаружении изуродованных тел животных на улицах города.

По словам представительницы городской зоозащиты Татьяны Максимовой, в заявлении они попросили правоохранителей возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, тела нескольких мертвых кошек с выколотыми глазами и изувеченными телами были накануне найдены возле городской школы № 67. По словам местных жителей, в уфимской Черниковке могут орудовать живодеры.

— Заявление поступило. В настоящее время проводится проверка, — прокомментировали «Вестям» в пресс-службе МВД по Республике Башкортостан.

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