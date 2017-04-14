Полиция проверит ЧП с изуродованными телами кошек, найденных в Уфе

По словам представительницы городской зоозащиты Татьяны Максимовой, в заявлении они попросили правоохранителей возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту жестокого обращения с животными.

Напомним, тела нескольких мертвых кошек с выколотыми глазами и изувеченными телами были накануне найдены возле городской школы № 67. По словам местных жителей, в уфимской Черниковке могут орудовать живодеры.