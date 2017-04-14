Полиция проверит ЧП с изуродованными телами кошек, найденных в Уфе
Полицейские начали проверку по заявлению зоозащитников, которые сообщили об обнаружении изуродованных тел животных на улицах города.
Полицейские начали проверку по заявлению зоозащитников, которые сообщили об обнаружении изуродованных тел животных на улицах города.
По словам представительницы городской зоозащиты Татьяны Максимовой, в заявлении они попросили правоохранителей возбудить уголовное дело в отношении неустановленных лиц по факту жестокого обращения с животными.
Напомним, тела нескольких мертвых кошек с выколотыми глазами и изувеченными телами были накануне найдены возле городской школы № 67. По словам местных жителей, в уфимской Черниковке могут орудовать живодеры.
— Заявление поступило. В настоящее время проводится проверка, — прокомментировали «Вестям» в