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15:38 (мск), источник: АиФ Самара

В Самаре предстанут перед судом адвокат и полицейский

Адвокат и инспектор по исполнению административного законодательства обвиняются в попытке мошенническим путем получить три миллиона рублей.

Завершено расследование уголовного дела в отношении адвоката коллегии адвокатов Палаты адвокатов Самарской области, обвиняемого в покушении на мошенничество в особо крупном размере, и бывшего инспектора отдела по исполнению административного законодательства Управления МВД России по Самаре, обвиняемого в покушении на мошенничество с использованием своего служебного положения в особо крупном размере, сообщает следственное управление следственного комитета РФ по Самарской области.

По версии следствия, в октябре 2016 года адвокат и полицейский, действуя совместно и согласованно, ввели в заблуждение женщину, заявив ей об имеющихся в отношении ее осужденной сестры компрометирующих сведений, достаточных для возбуждения уголовного дела и пообещали устранить препятствия к условно-досрочному освобождению, предложив свою помощь в решении озвученных вопросов за три миллиона рублей, не имея намерения и реальной возможности выполнить взятые на себя обязательства.

Реализуя задуманное, 1 ноября 2016 года, адвокат, в комнате для переговоров с клиентами Самарской коллегии адвокатов, действуя в сговоре с сотрудником полиции, встретившись с женщиной, участвовавшей в «оперативном эксперименте», получил от нее 300 тысяч рублей и муляж денег на сумму один миллион 200 тысяч рублей.

Получения денег и муляжа адвокат был задержан сотрудниками УФСБ и ОСБ ГУФСИН России по Самарской области на месте происшествия, поэтому довести до конца свой преступный умысел — получить путем мошенничества три миллиона рублей, адвокат и полицейский не смогли.

Уголовное дело рассмотрит суд Промышленного района Самары.

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