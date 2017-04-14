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15:31 (мск), источник: Sputnik.by

Станцию метро «Купаловская» закрыли из-за бесхозной сумки

Около 14:45 в официальных социальных сетях метрополитена появилась информация о закрытии станции.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Станцию минского метрополитена «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пятницу в пресс-службе Минского Метрополитена.

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Главный пересадочный узел столичного метро закрыли около 14:45, когда станцией вновь начнут пользоваться — пока не известно.

«На станции “Купаловская” найдена бесхозная сумка. Вызвана СПГ. Станция временно закрыта для пассажиров на вход/выход», — сообщили в пресс-службе столичного метрополитена.

После апрельского теракта в метрополитене Санкт-Петербурга в минском метро были усилены меры предосторожности, однако в последние несколько месяцев бесхозные сумки на станциях не обнаруживались.

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