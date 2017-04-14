Станцию метро «Купаловская» закрыли из-за бесхозной сумки
Около 14:45 в официальных социальных сетях метрополитена появилась информация о закрытии станции.
Около 14:45 в официальных социальных сетях метрополитена появилась информация о закрытии станции.
МИНСК, 14 апр — Sputnik. Станцию минского метрополитена «Купаловская» временно закрыли для посадки и высадки пассажиров, сообщили в пятницу в
Главный пересадочный узел столичного метро закрыли около 14:45, когда станцией вновь начнут пользоваться — пока не известно.
«На станции “Купаловская” найдена бесхозная сумка. Вызвана СПГ. Станция временно закрыта для пассажиров на вход/выход», — сообщили в
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