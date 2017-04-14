Судебный пристав в Волгоградской области «пришивал» к делам подложные отчеты

Как сообщает ВДТВ пресс-служба прокуратуры Волгоградской области, в 2016 году Душаев решил уменьшить количество исполнительных производств, которые находились у него в производстве. Не принимая меры к розыску имущества должников, он составил подложные акты совершения исполнительных действий. Возбуждено уголовное дело, которое ведут следователи СО по Дубовскому району СУ СК России по Волгоградской области.

В качестве максимального наказания судебному приставу грозит лишение свободы на срок до 2 лет.