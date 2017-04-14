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15:37 (мск), источник: Volga News

Часть свидетелей не опознала жигулевских обнальщиков

В Жигулевском городском суде начали рассматривать уголовное дело о незаконной банковской деятельности.

Напомним, крупные российские фирмы, уходя от налогов, «сливали» часть прибыли в регионы, где их через фиктивные микрозаймы выводили деньги на банковские карты ни о чем не подозревающих людей, обналичивали и возвращали «заказчикам» за вычетом процента.

Центром обнала в этой схеме стали Тольятти и Жигулевск, через которые, по подсчетам экспертов, в итоге прошло более миллиарда рублей. А чистая прибыль обнальщиков составила 45,3 млн рублей.

32 тома уголовного дела рассматривать придется долго, плюс допрашивать более сотни свидетелей, изучать данные экспертиз и аудиозаписи переговоров предполагаемых преступников.

На скамье подсудимых четверо: Александр и Сергей Анисифоровы, Александр Гадалин и Сергей Каменский. Им предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 172 УК РФ «Незаконная банковская деятельность, сопряженная с извлечением дохода в особо крупном размере». По версии следствия, они делали то, на что требуется лицензия Центробанка РФ: проводили деньги через банковские счета разных фирм, а потом получали их наличными.

Как на стадии следствия, так и в суде мужчины хранят полное молчание: вину не признают, но и пояснений никаких не делают. Той же позиции придерживаются их адвокаты.

В суде тем временем активно допрашивают свидетелей.

«В 2014 г. на сайте знакомств я познакомилась с Александром, не с этим, который тут сидит, а с другим, — рассказывала в суде Елена П. — У нас завязались отношения, в какой-то момент он попросил меня оформить на себя несколько дебетовых банковских карт. Назвал банки, дал деньги, потому что в некоторых из них за открытие счетов нужно было платить. Сами карты с пин-кодами я отдала ему. А вскоре узнала, что он женат. Тогда отношения с ним порвала, банковские карты заблокировала и больше о нем ничего не слышала».

Так же легко к открытию банковских счетов подходили и другие жители Тольятти: Эдуард И. случайно вечером познакомился в баре с неким Валерой, по его просьбе открыл несколько счетов в банках, отдал новому приятелю карточки с пин-кодами, получив за каждую по 500 рублей.

Ни Елена, ни Эдуард не опознали в лицо никого из подсудимых. И не удивительно. По данным источника в правоохранительных органах, переданное в суд дело — лишь верхушка айсберга. Есть еще одно, выделенное в отдельное производство дело в отношении неустановленных лиц, куда входят все те, о ком горят некоторые из свидетелей. Точное число этих «неустановленных лиц» оперативники назвать затрудняются: действовала целая сеть обнальщиков. Дойдет ли до суда «остаток» расследования, пока не ясно.

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