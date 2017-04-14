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15:56 (мск), источник: НТА-Приволжье

Суд продлил обвиняемой в удушении девочки в реабилитационном центре в Княгинине Нижегородской области срок ареста до июня 2017 года

Ходатайство следователя удовлетворено.

Суд продлил обвиняемой в удушении девочки в реабилитационном центре в Княгинине Нижегородской области срок ареста до июня 2017 года.

Как сообщает объединённая пресс-служба судов общей юрисдикции Нижегородской области, ЧП произошло в феврале 2017 года.

По имеющимся данным, для разговора с подругой 15-летняя девушка поднялась на второй этаж, чтобы улучшить прием сотового сигнала.

В комнате находилась семилетняя девочка, она сидела на кровати, не спала, смеялась. На требование вести себя тише не отреагировала. Тогда обвиняемая ударила девочку по лицу, а потом задушила подушкой.

Постановлением Московского районного суда Нижнего Новгорода ходатайство следователя о продлении срока содержания под стражей обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ — удовлетворено. Срок содержания под стражей продлен на 2 месяца, по 4 июня 2017 года. Постановление в законную силу не вступило.

Ранее сообщалось, что реабилитационный центр «Пеликан» в Нижегородской области может быть закрыт после убийства в нем ребенка.

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