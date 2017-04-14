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15:54 (мск), источник: Om1.ru

Женщина, погибшая под Омском в ДТП с поездом, не была учительницей

57-летняя женщина скончалась на месте аварии до приезда «скорой».

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 14 апреля, в 14:26 на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (или перегон Иртышская — Любовка, по данным УТ МВД России по СФО) столкнулись школьная «Газель» и товарный состав. В микроавтобусе находились 12 человек: водитель, женщина и 10 школьников.

Данные о трагическом происшествии постоянно обновляются. Так, первоначально полагалось, что погибшая женщина была педагогом, но, как уточнили в региональном министерстве образования, она являлась сотрудником службы технического обеспечения Победовской образовательной организации.

Помимо омички, в аварии погиб 57-летний водитель. Врачи успели доставить его в реанимацию, где он, к несчастью, скончался. При этом жизни школьников ничего не угрожает, заверили в облправительстве. По последней информации, в Нововаршавской центральной районной больнице находятся девять учеников. Поначалу четверых родители забрали домов, но затем отвезли к врачам для дополнительного обследования. Еще один ребенок, девочка 2009 года рождения, в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении. Ранее сообщалось о подозрении на сотрясении мозга.

Напомним, «Газель» перевозила школьников из села Победа в село Новороссийка. По невыясненным причинам водитель выехал на красный сигнал переезда. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, но поскольку тормозной путь товарняка может достигать полутора километров, к несчастью, это не помогло. По предварительным данным, микроавтобус был оборудован ремнями безопасности, тахографом и соответствовал нормам перевозки детей, а железнодорожный переезд хоть и был без шлагбаума, но световая и звуковая сигнализации были исправны.

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