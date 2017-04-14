Жительница Прикамья пригрозила взорвать автобус

В Прикамье в одном из автобусов предупреждают о женщине-«террористке». Она якобы грозилась взорвать транспортное средство вместе с пассажирами. Водитель просит проявлять особую бдительность. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети 14 апреля.

Как выяснилось, предупреждение прозвучало в автобусе № 207, следующем по маршруту Краснокамск — станция Шабуничи. Как пишут пользователи Интернета, угроза была высказана, когда водитель якобы не остановился на остановке «Больничный городок», а женщине пришлось бежать за общественным транспортом.