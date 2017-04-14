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16:00 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Жительница Прикамья пригрозила взорвать автобус

Вместе с пассажирами.

В Прикамье в одном из автобусов предупреждают о женщине-«террористке». Она якобы грозилась взорвать транспортное средство вместе с пассажирами. Водитель просит проявлять особую бдительность. Соответствующее видео было опубликовано в соцсети 14 апреля.

Как выяснилось, предупреждение прозвучало в автобусе № 207, следующем по маршруту Краснокамск — станция Шабуничи. Как пишут пользователи Интернета, угроза была высказана, когда водитель якобы не остановился на остановке «Больничный городок», а женщине пришлось бежать за общественным транспортом.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе ГУ МВД по Пермскому краю сказали, по информации, опубликованной в соцсети, проводится проверка. По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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