Сенатор о ДТП в Омской области: крайним сделали водителя школьного автобуса
Елена Мизулина считает, что все железнодорожные переезды страны нуждаются в тщательной проверке.
Елена Мизулина считает, что все железнодорожные переезды страны нуждаются в тщательной проверке.
Трагедию в Омской области, где 14 апреля на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, прокомментировала сенатор Елена Мизулина.
В аварии погибли водитель автобуса и сопровождавшая детей женщина. «В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться. Насколько мне известно, Следственный комитет уже возбудил дело по данному факту. Смущает, как быстро представители РЖД “нашли виновных” в трагедии, сделав крайним водителя школьного автобуса, который, якобы, проехал на красный сигнал светофора. Так ли это в действительности — разберется следствие. Я бы не спешила с выводами и обратила внимание представителей РЖД на то, в каком плачевном состоянии сейчас находятся железнодорожные переезды страны», — подчеркнула Елена Мизулина.
По словам сенатора от Омской области, большую часть железнодорожных переездов можно назвать одними из самых опасных участков дороги, особенно сейчас, в период оттепели: «С неочевидной системой светофоров, с некачественным покрытием, огромными ямами между рельсами, где машине достаточно легко застрять».
«Я призываю железнодорожников не открещиваться так быстро от этой ситуации, а инициировать масштабную проверку железнодорожных переездов с тем, чтобы исключить любую возможность возникновения аварийной ситуации», — подытожила сенатор.
Между тем, по факту ДТП в Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.
В ведомстве напомнили, что днем 14 апреля в Нововаршавском районе Омской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей. Погибли водитель микроавтобуса и сопровождающий. Опасности для жизни детей нет, отметили в СУ СКР по региону. На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники регионального СК России.
В правительстве Омской области ИА REGNUM сообщили, что расследование ДТП с участием школьного микроавтобуса взял под личный контроль губернатор Виктор Назаров.
«Что послужило причиной того, что водитель продолжил движение на красный запрещающий свет светофора, предстоит выяснить в ходе проверки», — говорится в сообщении властей региона.
По данным комитета по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района, одна из находившихся в микроавтобусе девочек госпитализирована в центральную районную больницу. Ее состояние по предварительной информации оценивается как средне тяжелое.