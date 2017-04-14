Сенатор о ДТП в Омской области: крайним сделали водителя школьного автобуса

В аварии погибли водитель автобуса и сопровождавшая детей женщина. «В обстоятельствах произошедшего еще предстоит разобраться. Насколько мне известно, Следственный комитет уже возбудил дело по данному факту. Смущает, как быстро представители РЖД “нашли виновных” в трагедии, сделав крайним водителя школьного автобуса, который, якобы, проехал на красный сигнал светофора. Так ли это в действительности — разберется следствие. Я бы не спешила с выводами и обратила внимание представителей РЖД на то, в каком плачевном состоянии сейчас находятся железнодорожные переезды страны», — подчеркнула Елена Мизулина.

Трагедию в Омской области, где 14 апреля на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, прокомментировала сенатор Елена Мизулина.

По словам сенатора от Омской области, большую часть железнодорожных переездов можно назвать одними из самых опасных участков дороги, особенно сейчас, в период оттепели: «С неочевидной системой светофоров, с некачественным покрытием, огромными ямами между рельсами, где машине достаточно легко застрять».

«Я призываю железнодорожников не открещиваться так быстро от этой ситуации, а инициировать масштабную проверку железнодорожных переездов с тем, чтобы исключить любую возможность возникновения аварийной ситуации», — подытожила сенатор.

Между тем, по факту ДТП в Омской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц»). Об этом ИА REGNUM сообщили в областном следственном управлении СКР.

В ведомстве напомнили, что днем 14 апреля в Нововаршавском районе Омской области на железнодорожном переезде грузовой поезд столкнулся со школьным микроавтобусом, в котором находились 10 детей. Погибли водитель микроавтобуса и сопровождающий. Опасности для жизни детей нет, отметили в СУ СКР по региону. На место происшествия выехали наиболее опытные сотрудники регионального СК России.

В правительстве Омской области ИА REGNUM сообщили, что расследование ДТП с участием школьного микроавтобуса взял под личный контроль губернатор Виктор Назаров.

«Что послужило причиной того, что водитель продолжил движение на красный запрещающий свет светофора, предстоит выяснить в ходе проверки», — говорится в сообщении властей региона.

По данным комитета по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района, одна из находившихся в микроавтобусе девочек госпитализирована в центральную районную больницу. Ее состояние по предварительной информации оценивается как средне тяжелое.