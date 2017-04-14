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16:26 (мск), источник: АиФ Калининград

В Калининграде очевидцы спасли выброшенную в реку Преголя собаку

В Калининграде очевидцы спасли выброшенную в воду собаку. Инцидент произошел вечером 13 апреля, сообщили на официальной странице «Системы 112 Калининград» в социальной сети.

В 19:20 в центр обработки вызовов системы 112 позвонила женщина. Она рассказала, что в реке Преголя, возле Дома культуры моряков, тонет собака. Животное оказалось там, по ее словам, по вине людей. Якобы в воду пса выкинула молодая пара.

«Информацию была передана в Центр управления в кризисных ситуациях. На помощь собаке выехал Калининградский поисково-спасательный отряд», — говорится в сообщении.

Однако еще до приезда спасателей животное вытащили из воды очевидцы.

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