В Калининграде очевидцы спасли выброшенную в реку Преголя собаку

В 19:20 в центр обработки вызовов системы 112 позвонила женщина. Она рассказала, что в реке Преголя, возле Дома культуры моряков, тонет собака. Животное оказалось там, по ее словам, по вине людей. Якобы в воду пса выкинула молодая пара.

«Информацию была передана в Центр управления в кризисных ситуациях. На помощь собаке выехал Калининградский поисково-спасательный отряд», — говорится в сообщении.

Однако еще до приезда спасателей животное вытащили из воды очевидцы.