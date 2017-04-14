Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Галкин, Бузова, Панайотов и другие на гала-ужине премии «Муз-ТВ»
Российский "папа всех бомб" поставил Вашингтон на место
МИД заявил о препятствиях в расследовании обстоятельств химатаки
Кризис жанра: как звезды становятся банкротами
Как выглядит 34-летняя дочь Екатерины Андреевой
«Там есть спонсоры» Медведев впервые прокомментировал протестные акции
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом
НТВ закроет самую скандальную передачу
На продажу в Москве выставили много недорогих квартир
Как сочетать разные оттенки дерева в интерьере
СМИ: Галкин опубликовал первое селфи с Аллой Пугачевой
Семья выпавшего из окна актёра идет к Бондарчуку
49-летняя Памела Андерсон затмила всех в розовом платье (фото)
Похудевший Бред Питт завел новый роман (фото)
Глава Пентагона рассказал, почему война с Россией невозможна
«Не уступит»: СМИ о реакции РФ на ультиматум США
Очень необычный внедорожник от «Тойоты»: сюрприз Нью-Йорка
У Chevrolet Niva — неожиданное обновление (видео)
Фоторепортажи
14«Дарю тебе звезду»
10Пожар уничтожил лагерь беженцев во Франции
8Химическая атака в сирийской провинции Идлиб
12В Стокгольме грузовик въехал в толпу людей
16:22 (мск), источник: РИА "Воронеж"

Вокзал «Воронеж-1» оцепили из-за угрозы взрыва

Опасения горожан вызвала подозрительная сумка.

Железнодорожный вокзал «Воронеж-1» оцепили из-за угрозы взрыва днем пятницы, 14 апреля. Опасения горожан вызвала подозрительная сумка, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

По данным спасателей, горожане позвонили в полицию в 14:18, по вызову съехались спецслужбы. Кинологи проверили подозрительную сумку — в ней оказались личные вещи. Подозрения о бомбе не подтвердились. К 15:30 оцепление сняли.

В марте 2017 года 60-летний мужчина сообщил о бомбе на железнодорожном вокзале, однако на каком именно — не уточнил. Полицейские оцепили все три вокзала — «Воронеж-1», «Воронеж-Курский» и станцию «Придача», информация о взрывчатке не подтвердилась.

Выяснилось, что пенсионер сообщил о ложном заминировании из хулиганских побуждений. Силовики возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Горожанину грозит до 3 лет лишения свободы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Гид РИА «Воронеж»: чем заняться на выходных 15 и 16 апреля
Путин и Медведев отчитались о доходах за 2016 год
Генштаб КНДР назвал цели возможного авиаудара
МИД прокомментировал выступление Сафронкова в ООН
Эрнст: Самойлова будет участвовать в «Евровидении» в 2018 году
ГД приняла закон об оформлении больничных в электронном виде
В России агентства S&P, Moody’s и Fitch стали филиалами
Суд арестовал политика Мальцева на 15 суток
Спорт
Лионский беспорядок: матч ЛЕ во Франции омрачен драками фанатов Первая встреча 1/4 финала Лиги Европы между «Лионом» и «Бешикташем» из-за беспорядков была задержана на 45 минут
Авто
Новый роскошный «кореец»: его рисовал парень из Volkswagen Концепт-кроссовер марки Genesis под названием GV80 создал бельгиец Люк Донкервольке, до этого работавший на концерн Volkswagen
Hi-Tech
Huawei P10 lite уже в России: почти как флагман, но вдвое дешевле «Урезанная» версия флагмана Huawei P10 поступила в продажу в России
Кино
Собчак прокомментировала откровенные киносцены с Виторганом После звездной премьеры фильма «Яна+Янко» телеведущая призналась, что была близка к нервному срыву
Недвижимость
Как красиво оформить нишу в интерьере
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге
Эксперты рассказали об опасности дешевого жилья
Аренда «однушек» в России в мае подешевела
Леди
Зачем звезды удаляют комки Биша на лице (фото) Несколько весомых аргументов в пользу отказа от популярной пластической операции по удалению комков Биша, обещающей приблизить к голливудским идеалам красоты.
Дети
42-летняя Алла Довлатова стала мамой в четвертый раз Радиоведущая стала мамой в четвертый раз.
Все о ремонте
Обновляем дачу: 10 шагов к комфортной загородной жизни
Какой материал выбрать для потолка в ванной комнате
9 принципов ремонта первой квартиры
Как сделать скандинавский интерьер: совет от профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь