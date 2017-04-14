Железнодорожный вокзал «Воронеж-1» оцепили из-за угрозы взрыва днем пятницы, 14 апреля. Опасения горожан вызвала подозрительная сумка, сообщили корреспонденту РИА «Воронеж» в пресс-службе городского управления по делам ГО и ЧС.

По данным спасателей, горожане позвонили в полицию в 14:18, по вызову съехались спецслужбы. Кинологи проверили подозрительную сумку — в ней оказались личные вещи. Подозрения о бомбе не подтвердились. К 15:30 оцепление сняли.

В марте 2017 года 60-летний мужчина сообщил о бомбе на железнодорожном вокзале, однако на каком именно — не уточнил. Полицейские оцепили все три вокзала — «Воронеж-1», «Воронеж-Курский» и станцию «Придача», информация о взрывчатке не подтвердилась.

Выяснилось, что пенсионер сообщил о ложном заминировании из хулиганских побуждений. Силовики возбудили уголовное дело о заведомо ложном сообщении об акте терроризма (ст. 207 УК РФ). Горожанину грозит до 3 лет лишения свободы.