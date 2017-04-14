Восемь машин столкнулись на МКАД
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь машин столкнулись утром на МКАД, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.
14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь машин столкнулись утром на МКАД, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.
Происшествие случилось около 8.45. Водитель Opel стал тормозить
Итого произошли три ДТП с восемью участниками. На четырех водителей составлены административные протоколы.