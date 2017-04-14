Восемь машин столкнулись на МКАД

Происшествие случилось около 8.45. Водитель Opel стал тормозить из-за собравшегося затора. Сзади в него врезался Renault. Уже в Renault ударился Mercedes, а с Mercedes столкнулся Volkswagen. За последней машиной двигался водитель BMW, который успел остановиться. Но в его задний бампер врезалась Honda. За ними столкнулись еще один Volkswagen и Hyundai, рассказала Любовь Трепашко.

Итого произошли три ДТП с восемью участниками. На четырех водителей составлены административные протоколы.