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16:18 (мск), источник: БЕЛТА

Восемь машин столкнулись на МКАД

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Восемь машин столкнулись утром на МКАД, сообщила корреспонденту БЕЛТА старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Московского района ГУВД Мингорисполкома Любовь Трепашко.

Источник: БЕЛТА

Происшествие случилось около 8.45. Водитель Opel стал тормозить из-за собравшегося затора. Сзади в него врезался Renault. Уже в Renault ударился Mercedes, а с Mercedes столкнулся Volkswagen. За последней машиной двигался водитель BMW, который успел остановиться. Но в его задний бампер врезалась Honda. За ними столкнулись еще один Volkswagen и Hyundai, рассказала Любовь Трепашко.

Итого произошли три ДТП с восемью участниками. На четырех водителей составлены административные протоколы.

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