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16:13 (мск), источник: Om1.ru

Опубликованы фотографии с места ДТП под Омском, где школьный автобус попал под поезд

Пресс-служба УМВД России по Омской области предоставила фотографии с места трагедии.

Как ранее сообщал портал Om1.ru, сегодня, 14 апреля, в 14:26 на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа столкнулись школьная «Газель» и грузовой товарный состав.

Информация о происшествии постоянно уточняется. По последним данным, в микроавтобусе находились 12 человек: водитель, 10 учеников начальных классов и сопровождавшая их сотрудница Нововаршавского образовательного учреждения.

Сам автомобиль принадлежал ресурсному центру, который подведомственен комитету по образованию и связям с профессиональной школой Нововаршавского района. Он перевозил детей из села Победа в село Новороссийку.

Источник: Om1.ru

По невыясненным причинам водитель выехал на красный сигнал переезда. Машинист поезда попытался экстренно затормозить, но поскольку тормозной путь товарняка может достигать полутора километров, к несчастью, это не помогло.

При этом, по предварительной информации, микроавтобус был оборудован ремнями безопасности, тахографом и соответствовал нормам перевозки детей, а железнодорожный переезд хоть и был без шлагбаума, но световая и звуковая сигнализации были исправны.

В результате трагедии на месте до приезда «скорой» погибла 57-летняя женщина, водитель был того же возраста, врачи срочно доставили его в реанимацию, где он скончался. Жизни школьников ничего не угрожает, заверили в облправительстве. По последней информации, в Нововаршавской центральной районной больнице находятся девять учеников. Поначалу четверых родители забрали домой, но затем отвезли к врачам для дополнительного обследования. Еще один ребенок, девочка 2009 года рождения, в состоянии средней степени тяжести находится в хирургическом отделении. Ранее сообщалось о подозрении на сотрясение мозга.

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