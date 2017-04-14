Станция метро «Купаловская» вновь открыта для пассажиров

МИНСК, 14 апр — Sputnik. Социальные сети бурно обсуждают факт закрытия станции метро «Купаловская» для посадки и высадки пассажиров в пятницу днем.

Станция «Купаловская» закрыта днем в пятницу около 14:45. Причиной закрытия стала найденная на станции бесхозная сумка, на место были вызваны саперы — на сумку сработали металлодетекторы. Около 15:50 станцию снова открыли для пассажиров.

Пользователи социальных сетей бурно обсуждают закрытие «Купаловской», а также делятся последней информацией и эмоциями.