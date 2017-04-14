В Ростовской области осужден сотрудник ГИБДД за получение взятки

«Смирнов, совместно с двумя лицами, вымогал взятку в сумме 500 тыс. руб. с водителя большегруза, перевозившего алкоголь, под угрозой проведения досмотра, задержания груза, а также применения административных и уголовных мер. В результате собственник груза перечислил на банковский счет требуемую сумму, которая впоследствии через посредника была обналичена и передана Смирнову», — говорится в сообщении пресс-службы.

Судом Смирнову назначено наказание в виде четырех с половиной лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с лишением права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти, сроком на два года. Приговор в законную силу не вступил.