В Сочи осушили котлован с нечистотами, отравившими реку Псахе

На месте происшествия эксперты взяли пробы воды и почвы. Экспертиза поможет установить, какой вред был причинен природе. Она продлится около двух недель. Котлован расположен на частной территории, которой владеет один из местных жителей. В ближайшее время правоохранители определят, будет ли хозяин земли только оштрафован, или против него возбудят уголовное дело.

В Сочи прошло первое заседание рабочей комиссии по факту загрязнения реки Псахе. Его провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он призвал всех должностных лиц курорта отнестись к делу ответственно и обследовать район села Барановка.

«Будет проведена городом Сочи тотальная проверка данного населенного пункта на предмет наличия септиков и выявления мест несанкционированного сброса неочищенных стоков на рельеф и, естественно, договоров на утилизацию жидких отходов», — заявил Андрей Алексеенко.