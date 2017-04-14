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18:09 (мск), источник: Вести Сочи

В Сочи осушили котлован с нечистотами, отравившими реку Псахе

Недалеко от села Барановка 14 апреля работала спецтехника. Котлован, из которого жидкие бытовые отходы на днях попали в реку Псахе, уже осушили.

На месте происшествия эксперты взяли пробы воды и почвы. Экспертиза поможет установить, какой вред был причинен природе. Она продлится около двух недель. Котлован расположен на частной территории, которой владеет один из местных жителей. В ближайшее время правоохранители определят, будет ли хозяин земли только оштрафован, или против него возбудят уголовное дело.

В Сочи прошло первое заседание рабочей комиссии по факту загрязнения реки Псахе. Его провел вице-губернатор Краснодарского края Андрей Алексеенко. Он призвал всех должностных лиц курорта отнестись к делу ответственно и обследовать район села Барановка.

«Будет проведена городом Сочи тотальная проверка данного населенного пункта на предмет наличия септиков и выявления мест несанкционированного сброса неочищенных стоков на рельеф и, естественно, договоров на утилизацию жидких отходов», — заявил Андрей Алексеенко.

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