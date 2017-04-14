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18:15 (мск), источник: АиФ Нижний Новгород

В Нижегородской области осудили браконьеров за охоту на косулю

Браконьеры возместили причиненный ущерб в размере 60 тысяч рублей.

Двух жителей Краснооктябрьского района осудили за незаконно добытую европейскую косулю, сообщил начальник отдела госнадзора комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Сергей Гришин.

Охотников задержали в декабре 2016 года на месте преступления. В марте завершилось дознание, и уголовное дело было направлено в суд. Суд оштрафовал их на пять тысяч рублей.

«Браконьеры возместили причиненный ущерб объектам животного мира Нижегородской области в размере 60 тысяч рублей и раскаялись в содеянном», — сообщил Сергей Гришин.

По данным госохотнадзора, за незаконную охоту грозит штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы.

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