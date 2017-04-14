В Нижегородской области осудили браконьеров за охоту на косулю
Браконьеры возместили причиненный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
Браконьеры возместили причиненный ущерб в размере 60 тысяч рублей.
Двух жителей Краснооктябрьского района осудили за незаконно добытую европейскую косулю, сообщил начальник отдела госнадзора комитета по охране, использованию и воспроизводству объектов животного мира Нижегородской области Сергей Гришин.
Охотников задержали в декабре 2016 года на месте преступления. В марте завершилось дознание, и уголовное дело было направлено в суд. Суд оштрафовал их на пять тысяч рублей.
«Браконьеры возместили причиненный ущерб объектам животного мира Нижегородской области в размере 60 тысяч рублей и раскаялись в содеянном», — сообщил Сергей Гришин.
По данным госохотнадзора, за незаконную охоту грозит штраф до 200 тысяч рублей или исправительные работы.