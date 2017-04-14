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17:35 (мск), источник: АиФ Казань

В Казани арестовали президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ

Президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина арестовали до 12 июня, передает корреспондент из зала Вахитовского районного суда.

Источник: Аргументы и факты

Поддержать Хайдара Халиуллина пришли члены Ассоциации малого и среднего бизнеса. Адвокат подозреваемого просила отпустить его под личное поручительство известных в Татарстане людей, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.

Напомним, в октябре 2016 года полицейские задержали группу людей, подозреваемых в хищениях по программе поддержки предпринимательства «Лизинг-грант». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Хайдара Халиуллина задержали 12 апреля. В ходе следствия оперативники установили еще 20 фактов аналогичных хищений.

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