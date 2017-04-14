В Казани арестовали президента Ассоциации малого и среднего бизнеса РТ
Президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина арестовали до 12 июня, передает корреспондент из зала Вахитовского районного суда.
Президента Ассоциации малого и среднего бизнеса Татарстана Хайдара Халиуллина арестовали до 12 июня, передает корреспондент из зала Вахитовского районного суда.
Поддержать Хайдара Халиуллина пришли члены Ассоциации малого и среднего бизнеса. Адвокат подозреваемого просила отпустить его под личное поручительство известных в Татарстане людей, однако суд удовлетворил ходатайство следствия.
Напомним, в октябре 2016 года полицейские задержали группу людей, подозреваемых в хищениях по программе поддержки предпринимательства «Лизинг-грант». По данному факту было возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Хайдара Халиуллина задержали 12 апреля. В ходе следствия оперативники установили еще 20 фактов аналогичных хищений.