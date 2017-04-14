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18:56 (мск), источник: РИА Новости

Двое раненных при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии

С. -ПЕТЕРБУРГ, 14 апр — РИА Новости. Двое пострадавших при взрыве в петербургском метро по состоянию на пятницу остаются в тяжелом состоянии, четверо — в состоянии средней степени тяжести, сообщила вице-губернатор города Анна Митянина.

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«По состоянию на 13.00 14 апреля в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, средней тяжести — 4, удовлетворительно — 34, амбулаторно — 40», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Она также сообщила, что еще один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительную.

Митянина в среду сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее число погибших при теракте выросло до 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.

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