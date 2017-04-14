Двое раненных при взрыве в петербургском метро остаются в тяжелом состоянии

Она также сообщила, что еще один пострадавший был переведен из группы средней тяжести в удовлетворительную.

«По состоянию на 13.00 14 апреля в тяжелом состоянии находятся двое пострадавших, средней тяжести — 4, удовлетворительно — 34, амбулаторно — 40», — написала она в своем микроблоге в Twitter.

Митянина в среду сообщала, что один из пострадавших в ночь на среду скончался в Военно-медицинской академии. Таким образом, общее число погибших при теракте выросло до 15, включая самого предполагаемого террориста-смертника Акбаржона Джалилова.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями «Сенная площадь» и «Технологический институт-2» петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции «Площадь Восстания», удалось предотвратить, благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства.