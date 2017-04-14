Асфальт провалился под машиной известного спортсмена в Кокшетау
Артем Головащенко намерен обратиться в суд.
Артем Головащенко намерен обратиться в суд.
В Костанае автомобиль известного велогонщика Артема Головащенко провалился под асфальт. Спортсмен намерен обратиться в суд.
Супруга Артема, Надежда, рассказала, как все произошло.
«Мы с супругом подъехали к ТД «Азия». Когда вышли из автомобиля, заметили, что асфальт под правым передним колесом начинает трескаться.
Получилась такая картина: колесо провалилось, свободно вращалось в этой яме, машина зависла на бампере, левое заднее колесо повисло в воздухе, — сказала Надежда Головащенко.
Прохожие помогли вытащить автомобиль, а супруги вызвали полицию.
«Патрульная машина приехала достаточно быстро, документы составили так, как и положено.
В данный момент у нас принимают заявление, предварительно, мы должны в частном порядке обращаться в суд, — объяснила супруга Артема Головащенко.
Теперь предстоит провести диагностику, но уже видно, что имеется трещина на бампере.