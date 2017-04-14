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17:44 (мск), источник: Вести Иркутск

14 машин столкнулись из-за дыма от пала травы в Черемховском районе

Пал травы стал причиной ДТП в Черемховском районе. Пострадали 14 машин. Всё случилось на федеральной трассе М-53 в районе села Холмушино.

На поле рядом с дорогой горела трава. В это время начался сильный ветер. Дым перекрыл трассу. Автомобили начали притормаживать. Но увидеть, есть ли что впереди, было невозможно. В итоге 14 машин врезались друг в друга одна за одной. По счастливой случайности, никто из людей не пострадал. Из-за аварии на трассе образовалась пробка. Движение регулировали сотрудники ГИБДД.

— Был сильный пожар. Мы ехали все и остановились здесь. И машины одна за одной как давай друг друга долбить. Такое сильное было задымление, — Конечно, огонь вот сюда полыхал. Видимости было ноль, — говорит участник аварии.

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