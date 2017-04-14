В Воронеже полиция поймала пиромана, поджегшего ВАЗ на улице Минской

В пятницу, 14 апреля, стражи порядка задержали 24-летнего подозреваемого в поджоге автомобиля. ЧП случилось в начале марта 2017 года около четырех часов утра в полукилометре от жилого дома на улице Минской. Полыхал ВАЗ-2101. Вскоре выяснилось, что легковушка была угнана с Ленинского проспекта. Её владелец — 68-летний горожанин.

«В отделе полиции 24-летний воронежец дал признательные показания», — отметили в МВД.

По факту завели уголовное дело. Подозреваемому грозит два года тюрьмы.