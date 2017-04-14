Обвиняемого во взяточничестве ректора челябинского УралГУФК и его дочь освободили из-под домашнего ареста

Из-под домашнего ареста также освобождена дочь Е. Орехова, проходящая по делу в качестве обвиняемой в посредничестве во взяточничестве, сказал адвокат агентству «Интерфакс-Урал» в пятницу.

Он добавил, что в ближайшее время следствие планирует выбрать Е. Орехову и его дочери меру пресечения в виде подписки о невыезде.

Как сообщалось, по данным следствия, 19 мая 2016 года Е. Орехов получил через посредников взятку в размере 200 тыс. рублей за содействие в заключении госконтрактов на проведение работ и оказание услуг для вуза. Сразу после передачи денег ректор и двое посредников были задержаны.

Уголовное дело в отношении Е. Орехова возбуждено по п."в ч.5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере), Орехова возбуждено по п."в, «б» ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере).

21 мая 2016 года суд заключил его под стражу на 2 месяца, позднее арест был продлен.

16 августа следствие предъявило обвинение 33-летней дочери ректора по ч.4 ст. 291 УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере), она была задержана и по решению суда заключена под стражу.

Позже арбитражный суд Челябинской области признал недействительной покупку внедорожника Volkswagen Touareg за 2,9 млн рублей университетом физической культуры. Покупка противоречит законодательству о защите конкуренции.

В ноябре прошлого года Е. Орехов вместе с дочерью были отправлены под домашний арест.