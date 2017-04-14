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18:55 (мск), источник: РБК - Украина

Полиция проводит проверку по факту обстрела съемочной группы журналистов

Сотрудники Обуховского отдела полиции проводят проверку по факту обстрела съемочной группы проекта «Слидство. Инфо» во время сбора материала для программы. Об этом сообщается в Facebook Главного управления Национальной полиции в Киевской области.

«В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что близ села Плюты, Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. Обнаруженное сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении.

Также указано, один из участников инцидента во время разговора с правоохранительными органами пообещал приехать в полицию и рассказать о произошедшем.

Напомним, ранее сообщалось, что съемочная группа вела съемку с дрона имения одного из украинских олигархов под поселком Плюты Киевской области. Когда журналисты завершили съемку, неизвестный открыл по ним огонь из оружия. Съемочная группа срочно покинула место происшествия.

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