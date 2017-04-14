Полиция проводит проверку по факту обстрела съемочной группы журналистов

«В электронных средствах массовой информации появилось сообщение о том, что близ села Плюты, Обуховского района, неизвестные совершили выстрелы в сторону автомобиля, где находились журналисты одного из изданий. Обнаруженное сообщение работники Обуховского отдела полиции зарегистрировали. По данному факту работники полиции проводят проверку», — говорится в сообщении.
Также указано, один из участников инцидента во время разговора с правоохранительными органами пообещал приехать в полицию и рассказать о произошедшем.
Напомним, ранее сообщалось, что съемочная группа вела съемку с дрона имения одного из украинских олигархов под поселком Плюты Киевской области. Когда журналисты завершили съемку, неизвестный открыл по ним огонь из оружия. Съемочная группа срочно покинула место происшествия.