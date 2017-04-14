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19:18 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Экс-начальник ГАИ Киева арестован на три месяца

По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн гривен.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 14 — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения экс-начальнику ГАИ Киева Николаю Макаренко, которого ранее экстрадировали из России, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Отмечается, что ему избрана мера в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн.

«По ходатайству столичной прокуратуры экс-начальник ГАИ г. Киева Николай Макаренко арестован с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн. Такую меру пресечения для бывшего чиновника сегодня избрал Печерский райсуд столицы», — заявила Максимец.

В апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

7 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Россия выдала Украине бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко.

Комментарии
1
Александр
Нельзя сейчас уходить самим с работы тут же находятся грехи Интересно через сколько времени Бондареву арестуют?
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