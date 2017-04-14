Экс-начальник ГАИ Киева арестован на три месяца
По ходатайству столичной прокуратуры
По ходатайству столичной прокуратуры
КИЕВ, 14 — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения
Отмечается, что ему избрана мера в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн.
«По ходатайству столичной прокуратуры
В апреле 2015 года Макаренко был объявлен в розыск по подозрению в коррупции. 23 сентября Печерский районный суд города Киева заочно избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
7 апреля генпрокурор Юрий Луценко заявил, что Россия выдала Украине бывшего начальника Управления ГАИ в Киеве Николая Макаренко.