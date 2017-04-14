Экс-начальник ГАИ Киева арестован на три месяца

КИЕВ, 14 — РИА Новости Украина. Печерский районный суд Киева в пятницу избрал меру пресечения экс-начальнику ГАИ Киева Николаю Макаренко, которого ранее экстрадировали из России, сообщила пресс-секретарь прокуратуры Киева Надежда Максимец в Facebook.

Отмечается, что ему избрана мера в виде содержания под стражей на 2 месяца с возможностью внесения залога в сумме 5 млн грн.