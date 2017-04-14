«Башнефть» прокомментировала разлив нефтепродуктов в Янаульском районе
«Вести-Башкортостан» получили комментарий от компании «Башнефть» по факту разлива нефтепродуктов в Янаульском районе.
«Вести-Башкортостан» получили комментарий от компании «Башнефть» по факту разлива нефтепродуктов в Янаульском районе.
«На месте обнаружения отказа трубопровода на Краснохолмском месторождении реализуется комплекс мероприятий по ликвидации последствий отказа и минимизации воздействия на окружающую среду. Место выхода нефтесодержащей жидкости на площади около 50 квадратных метров было оперативно обваловано. Ведется экологический мониторинг».