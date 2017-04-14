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23:03 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

«Башнефть» прокомментировала разлив нефтепродуктов в Янаульском районе

«Вести-Башкортостан» получили комментарий от компании «Башнефть» по факту разлива нефтепродуктов в Янаульском районе.

«На месте обнаружения отказа трубопровода на Краснохолмском месторождении реализуется комплекс мероприятий по ликвидации последствий отказа и минимизации воздействия на окружающую среду. Место выхода нефтесодержащей жидкости на площади около 50 квадратных метров было оперативно обваловано. Ведется экологический мониторинг».

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