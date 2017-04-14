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23:02 (мск), источник: РИА Новости

СК о ДТП под Омском: педагог просила водителя автобуса пропустить поезд

НОВОСИБИРСК, 14 апр — РИА Новости. Следователи установили обстоятельства, приведшие к дорожно-транспортному происшествию в Омской области, где школьная «Газель» столкнулась с грузовым поездом, в результате чего погибли два человека, сообщает Следственное управление СК РФ по региону.

Источник: РИА Новости

ДТП произошло 14 апреля, в 14.26 (11.26 мск) на 136-м километре трассы Нововаршавка — Победа (Каразюкский переезд). Грузовой состав столкнулся со школьной «Газелью». По предварительным данным, в автомобиле находилось 12 человек, в том числе 10 детей. В результате происшествия женщина, сопровождавшая детей, погибла на месте до приезда бригады скорой помощи. Водитель позже скончался в больнице. Дети были отправлены в больницу, их жизням ничего не угрожает.

По данным СК, группа из 10 детей в возрасте 8−10 лет с сопровождающим педагогом, 56-летней женщиной, следовали из села Победа Нововаршавского района Омской области в школу в село Новороссийка на принадлежащем комитету образования администрации Нововаршавского района микроавтобусе под управлением 57-летнего водителя.

«При приближении к железнодорожному переезду между станциями Любовка и Иртыш Западно-Сибирской железной дороги педагог попросила водителя не торопиться и пропустить поезд, однако микроавтобус выехал на переезд, где произошло столкновение, в результате которого женщина-педагог погибла на месте происшествия, водитель скончался позднее в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.

Следователи СК продолжают расследование уголовного, возбужденного по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц». В управлении отметили, что никому из школьников опасный для жизни вред здоровью в результате происшествия причинен не был.

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