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23:00 (мск), источник: Новости Перми

В Перми разыскивают водителя, который сбил девушку

Полиция ищет свидетелей дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 6 апреля около 17.00 в Дзержинском районе Перми, в котором водитель легкового автомобиля допустил наезд на девушку, переходящую улицу, и скрылся с места происшествия.

По информации ГИБДД неустановленный автомобиль двигался по дворовой территории по улице Плеханова и в районе дома № 66, при повороте налево, сбил молодую девушку, которая переходила проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП девушка получила различные травмы.

Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выяснили, что возможный виновник происшествия передвигался на легковом автомобиле серебристого цвета и просят всех, кому что-либо известно по данному факту, обратиться в любое отделение полиции, либо позвонить по телефонам: 237−17−08 или «02». Анонимность гарантируется.

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