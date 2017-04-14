В Перми разыскивают водителя, который сбил девушку
Полиция ищет свидетелей
Полиция ищет свидетелей
По информации ГИБДД неустановленный автомобиль двигался по дворовой территории по улице Плеханова и в районе дома № 66, при повороте налево, сбил молодую девушку, которая переходила проезжую часть, после чего скрылся с места происшествия. В результате ДТП девушка получила различные травмы.
Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий выяснили, что возможный виновник происшествия передвигался на легковом автомобиле серебристого цвета и просят всех, кому