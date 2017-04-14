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22:27 (мск), источник: Ipress.ua

На Кольцевой дороге в Киеве произошел крупный пожар

В пятницу, 14 апреля, в Киеве на Окружной дороге вблизи завода «Электронмаш» произошел сильный пожар.

Источник: Ipress.ua

Отмечается, что на месте происшествия работали спасатели ГосЧС. Причина пожара не указывается, информации о пострадавших нет.

Напомним, что в районе столичного метро «Петровка» недавно горела пластиковая крыша одного из зданий. Также под Киевом занялся большой пожар, который был виден жителям столицы.

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