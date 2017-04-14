В ДТП в Ленинградской области России пострадали трое граждан Украины
Все пострадавшие строители, и у них есть страховка.
Все пострадавшие строители, и у них есть страховка.
В ДТП в Ленобласти в России пострадали 3 граждан Украины. Об этом сообщает «ТАСС».
Авария произошла в Тосненском районе сегодня утром. По последним данным пострадали 19 человек. По информации местного правительства, все они дорожные рабочие.
В местной больнице рассказали, что в тяжелом состоянии находится 6 человек, еще 4 — в состоянии средней тяжести, девятерых отправили на амбулаторное лечение.
По данным представителей больницы, среди пострадавших трое граждан Украиныи как сообщили в больнице у всех иностранцев, среди которых еще граждане Киригизии, Узбекистана и Таджикистана, есть страховка.
По предварительной версии прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом.