В ДТП в Ленинградской области России пострадали трое граждан Украины

Авария произошла в Тосненском районе сегодня утром. По последним данным пострадали 19 человек. По информации местного правительства, все они дорожные рабочие.

В ДТП в Ленобласти в России пострадали 3 граждан Украины. Об этом сообщает «ТАСС».

Во Львовской области столкнулись автобус и автомобиль, есть погибшие

В местной больнице рассказали, что в тяжелом состоянии находится 6 человек, еще 4 — в состоянии средней тяжести, девятерых отправили на амбулаторное лечение.

По данным представителей больницы, среди пострадавших трое граждан Украиныи как сообщили в больнице у всех иностранцев, среди которых еще граждане Киригизии, Узбекистана и Таджикистана, есть страховка.

По предварительной версии прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом.