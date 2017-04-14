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23:06 (мск), источник: 112.ua

В ДТП в Ленинградской области России пострадали трое граждан Украины

Все пострадавшие строители, и у них есть страховка.

Источник: 112.ua

В ДТП в Ленобласти в России пострадали 3 граждан Украины. Об этом сообщает «ТАСС».

Авария произошла в Тосненском районе сегодня утром. По последним данным пострадали 19 человек. По информации местного правительства, все они дорожные рабочие.

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В местной больнице рассказали, что в тяжелом состоянии находится 6 человек, еще 4 — в состоянии средней тяжести, девятерых отправили на амбулаторное лечение.

По данным представителей больницы, среди пострадавших трое граждан Украиныи как сообщили в больнице у всех иностранцев, среди которых еще граждане Киригизии, Узбекистана и Таджикистана, есть страховка.

По предварительной версии прокуратуры Ленинградской области, водитель микроавтобуса Ford Transit, в котором ехали строители, не справился с управлением в связи со сложными дорожными условиями и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком «КамАЗ» с полуприцепом.

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Новости 112. Выпуск от 23:00, 14.04.2017
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