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00:51 (мск), источник: Tengrinews

Загадочная смерть 22-летнего водителя акима: Дело зашло в тупик

Полицейские Западно-Казахстанской области прекратили уголовное дело по факту убийства 22-летнего водителя сельского акима поселка Шалгай Зеленовского района Виктора Яковенко. Следователи не усмотрели в смерти парня состава преступления, пишет газета «Надежда».

Источник: Tengrinews

Напомним, тело Виктора со следами удушения было найдено 2 декабря прошлого года в его собственном доме. Труп обнаружили родственники молодого человека. Сосед водителя, которого попросили быть понятым, рассказал, что тело Виктора было привязано колготками к стулу, руки тоже были связаны:

«Виктор был во всем женском: и колготки, и платье и даже нижнее белье. Во рту бедняги был какой-то инородный предмет. Полицейский потянул за него, захотел вытащить, но не смог. Это были тоже женские колготки, полицейский вытянул примерно метр материала, дальше он их извлечь не смог — настолько глубоко засела ткань во рту и пищеводе».

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«Все указывало на то, что парень погиб насильственной смертью. Однако полицейские не спешили делиться никакой информацией по поводу данного преступления. Журналисты периодически интересовались ходом расследования. Стражи порядка отмалчивались, и оно понятно: подозреваемых в преступлении никак не удавалось найти. И спустя четыре месяца с момента убийства дело решили просто закрыть», — пишет издание.

«Складывается интересная ситуация: труп с признаками насильственной смерти есть, а состава преступления нет. Выходит, парень сам себя связал и убил? Однако в ДВД о том, что имело место самоубийство, также не говорят», — отмечается в статье.

В прокуратуре, тем временем, пообещали проверить законность принятого полицейскими решения. А в областном филиале Казахстанского Международного бюро по правам человека назвали данное решение незаконным.

«На мой взгляд, это однозначно незаконное постановление, которое прокуратура должна отменить. Здесь два варианта: возможно, полицейские просто не хотят заниматься этим делом, а, возможно, есть какие-то причины, которые не дают раскрыть данное преступление. В любом случае, таким решением в ДВД расписались в собственном бессилии», — заявил директор филиала Павел Кочетков.

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