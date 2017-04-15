Загадочная смерть 22-летнего водителя акима: Дело зашло в тупик
Полицейские
Полицейские
Напомним, тело Виктора со следами удушения было найдено 2 декабря прошлого года в его собственном доме. Труп обнаружили родственники молодого человека. Сосед водителя, которого попросили быть понятым, рассказал, что тело Виктора было привязано колготками к стулу, руки тоже были связаны:
«Виктор был во всем женском: и колготки, и платье и даже нижнее белье. Во рту бедняги был
«Все указывало на то, что парень погиб насильственной смертью. Однако полицейские не спешили делиться никакой информацией по поводу данного преступления. Журналисты периодически интересовались ходом расследования. Стражи порядка отмалчивались, и оно понятно: подозреваемых в преступлении никак не удавалось найти. И спустя четыре месяца с момента убийства дело решили просто закрыть», — пишет издание.
«Складывается интересная ситуация: труп с признаками насильственной смерти есть, а состава преступления нет. Выходит, парень сам себя связал и убил? Однако в ДВД о том, что имело место самоубийство, также не говорят», — отмечается в статье.
В прокуратуре, тем временем, пообещали проверить законность принятого полицейскими решения. А в областном филиале Казахстанского Международного бюро по правам человека назвали данное решение незаконным.
«На мой взгляд, это однозначно незаконное постановление, которое прокуратура должна отменить. Здесь два варианта: возможно, полицейские просто не хотят заниматься этим делом, а, возможно, есть