Сезон велоугонов открылся в Хабаровске
Камеры засняли кражу велосипеда прямо в подъезде.
Камеры засняли кражу велосипеда прямо в подъезде.
Хабаровск, 15 апреля, AmurMedia.
Неизвестные похитили велосипед из подъезда дома в районе Большого аэродрома Хабаровска. Кража произошла 14 апреля в обеденное время, сообщил корр. ИА AmurMedia с места события.
Около 14 часов в полицию поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома на
По словам владельца похищенного велосипеда, он оставил свой велосипед в подъезде дома. Свой транспорт он пристегнул тросовым замком к перилам и поднялся к себе в квартиру. Пообедав спустился на первый этаж, но велосипеда уже не было.
Камеры видео наблюдения засняли действия воров.
По словам сотрудника
В связи с наступлением летнего сезона в Хабаровске участились случаи краж велосипедов. Тросовый замок не является защитой от хищения транспорта велосипедистов. Более того оставлять велотранспорт в подъезде крайне опасно, — предупреждает УМВД России по Хабаровску.