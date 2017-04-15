Сезон велоугонов открылся в Хабаровске

Хабаровск, 15 апреля, AmurMedia.

Неизвестные похитили велосипед из подъезда дома в районе Большого аэродрома Хабаровска. Кража произошла 14 апреля в обеденное время, сообщил корр. ИА AmurMedia с места события.

Около 14 часов в полицию поступило сообщение о краже велосипеда из подъезда дома на Южно-портовой. Прибывшие на место сотрудники полиции, опросили владельца похищенного велосипеда, после чего посмотрели камеры видео наблюдения расположенные во дворе дома.

По словам владельца похищенного велосипеда, он оставил свой велосипед в подъезде дома. Свой транспорт он пристегнул тросовым замком к перилам и поднялся к себе в квартиру. Пообедав спустился на первый этаж, но велосипеда уже не было.

Камеры видео наблюдения засняли действия воров.

По словам сотрудника пресс-службы УМВД России по Хабаровску Юлии Прокофьевой, в настоящее время сотрудниками полиции составлена ориентировка на велосипед. Проинструктированы участковые и наряды ППС железнодорожного района.

В связи с наступлением летнего сезона в Хабаровске участились случаи краж велосипедов. Тросовый замок не является защитой от хищения транспорта велосипедистов. Более того оставлять велотранспорт в подъезде крайне опасно, — предупреждает УМВД России по Хабаровску.