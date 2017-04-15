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11:54 (мск), источник: AmurMedia.ru

Внимание, розыск: жительницу Хабаровска ищут следователи

Информацию о пропавшей горожанке можно передавать в полицию.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 15 апреля, AmurMedia.

Следствие просит помощи в установлении местонахождения жительницы Хабаровска Инны Савинковой. Все, кто располагает свединиями о пропавшей горожанке, могут обратиться в полицию или набрать 02, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе Следственного управления СК РФ по Хабаровскому краю.

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка по факту исчезновения жительницы Центрального района города Хабаровска Савинковой Инны Вадимовны (09.09.1950 года рождения).

Лиц, владеющих информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить в следственный отдел по Центральному району города Хабаровска (ул. Ленина, 10) или по телефонам: 8 (4212) 76−75−09, 76−75−15. 70−46−75 или 02.

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