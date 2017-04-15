Внимание, розыск: жительницу Хабаровска ищут следователи
Информацию о пропавшей горожанке можно передавать в полицию.
Информацию о пропавшей горожанке можно передавать в полицию.
Хабаровск, 15 апреля, AmurMedia.
Следствие просит помощи в установлении местонахождения жительницы Хабаровска Инны Савинковой. Все, кто располагает свединиями о пропавшей горожанке, могут обратиться в полицию или набрать 02, сообщили ИА AmurMedia в
Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Хабаровскому краю проводится проверка по факту исчезновения жительницы Центрального района города Хабаровска Савинковой Инны Вадимовны (09.09.1950 года рождения).
Лиц, владеющих информацией о местонахождении женщины, просьба сообщить в следственный отдел по Центральному району города Хабаровска (ул. Ленина, 10) или по телефонам: