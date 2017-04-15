СК проверит обстоятельства падения ворот на подростка в Кыштыме
В Челябинской области проводится проверка информации СМИ о причинении травм 13-летнему подростку, на которого упали футбольные ворота, сообщает
В Челябинской области проводится проверка информации СМИ о причинении травм 13-летнему подростку, на которого упали футбольные ворота, сообщает
Информация о происшествии появилась в прессе 14 апреля. Уточнялось, что в ходе футбольной тренировки в Кыштыме 13-летний мальчик получил травмы. Ребенок поступил в лечебное учреждение с диагнозом — перелом голени. По данному факту следственными органами СКР по Челябинской области проводится доследственная проверка.
По предварительной информации, от порыва ветра на мальчика упали не закрепленные футбольные ворота. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства произошедшего и принято процессуальное решение. Проверка находится под контролем руководителя областного СК Дениса Чернятьева.