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07:06 (мск), источник: ТАСС

В США отложили казни семи человек из-за спора с поставщиком яда для смертельной инъекции

НЬЮ-ЙОРК, 15 апреля. /Корр. ТАСС Иван Пильщиков/. Суды в американском штате Арканзас в пятницу отложили смертные казни семи человек из-за протестов со стороны компании McKesson — производителя одного из отравляющих веществ, с помощью которого планировалось привести приговоры в исполнение. Об этом сообщается в постановлениях, поступивших в судебный архив.

Источник: AP 2017

Все семь казней мужчин, осужденных за убийства, были запланированы на текущий месяц. Приговоренным должны были сделать инъекцию обезболивающего и еще двух веществ. Первое предназначено для остановки сердца, второе — для прекращения работы легких. Один из этих препаратов власти штата закупили у McKesson, при этом они, как утверждают в компании, не разъяснили, как планируют применять данное средство.

Представители McKesson полагали, что вещество используют в медицинских целях. Компания потребовала от властей Арканзаса отменить сделку и вернуть препарат, однако этого пока не произошло. Высший и окружной суды штата постановили отложить казни семи заключенных до завершения разбирательства на этот счет.

В последние годы власти многих других американских штатов также столкнулись с дефицитом соответствующих ядов. Это было вызвано, в частности, тем, что европейские производители данных веществ прекратили их поставки в США, так как выступают против смертной казни. Данную проблему решают различными методами. Так, в штате Юта в 2015 году был принят закон, разрешающий расстреливать приговоренных к казни преступников в случае нехватки нужных для инъекции веществ.

В общей сложности смертная казнь разрешена в 31 американском штате. По состоянию на октябрь 2016 года, приведения ее в исполнение ожидали в США 2902 человека. В период с 1976 года, когда смертная казнь в стране вновь начала применяться, по апрель текущего года в США были казнены 1448 человек. Наиболее часто применяемым методом является смертельная инъекция.

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