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07:46 (мск), источник: Zakon.kz

В Алматы на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

В Алматы на улице Егизбаева произошел наезд на пешехода со смертельным исходом, сообщает Zakon.kz.

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в восточном направлении на большой скорости двигалась Toyota Camry. Водитель не успел затормозить. От сильного удара женщину отбросило на 15−20 метров.

К сожалению, пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.

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