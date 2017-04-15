В Алматы на пешеходном переходе насмерть сбили женщину

Женщина переходила дорогу по пешеходному переходу. В этот момент в восточном направлении на большой скорости двигалась Toyota Camry. Водитель не успел затормозить. От сильного удара женщину отбросило на 15−20 метров.

К сожалению, пострадавшая скончалась на месте ДТП до приезда скорой помощи.