В ходе спецоперации акмолинские полицейские пресекли реализацию религиозной литературы

Как сообщают в ведомстве, оперативно-профилактическое мероприятие «Правопорядок» началось на территории акмолинского региона 10 апреля. В проведении масштабной спецоперации задействовано порядка 1500 полицейских, военнослужащие Национальной гвардии, общественные формирования.

За четыре дня участковые инспектора полиции проверили 1425 различных объектов, в том числе 444 арендуемые квартиры, 194 строительных объекта, 213 заброшенных и другие. По месту жительства проверено более 5400 человек, состоящих на различных учетах в полиции.

По информации полицейских, выявлено 13 фактов незаконной реализации религиозной литературы, изъято 625 штук печатной продукции религиозной направленности. Кроме того, 33 человека были задержаны за незаконное ношение или хранение запрещенных предметов, из них 7 — за хранение наркотических средств, 9 — за незаконное хранение огнестрельного оружия и 17 — за ношение холодного оружия.

«Принятыми мерами только за 4 дня с начала “Правопорядка” выявлено 2823 административных правонарушения, в том числе 381 факт распития спиртных напитков и появление в общественных местах в пьяном виде, 145 лиц привлечены к ответственности за мелкое хулиганство, 430 — за нарушение правил благоустройства. Задержано 36 пьяных водителей. За нарушение правил пребывания в Республике Казахстан к ответственности привлечены 149 иностранцев», — говорится в сообщении.

«Особый акцент стражами порядка сделан на раскрытие ранее совершенных преступлений, наркопреступлений, профилактику правонарушений на улицах и в общественных местах. За указанное время стражи порядка раскрыли более 60 преступлений, числившихся в сводках, как «глухари», — отмечают в ведомстве.