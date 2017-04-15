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07:45 (мск), источник: Nur.kz

Застрявшие в сорвавшемся лифте жители Астаны рассказали о пережитом ужасе

Сорвавшийся с шестого этажа лифт в ЖК «Эдем палас» в Астане едва не унес жизни семерых человек. Жертв и пострадавших удалось избежать лишь чудом.

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6
фотографий

Однако, оказавшись на твердой земле, люди едва не задохнулись в душной кабинке в ожидании помощи. Спасатели помогли выбраться шестерым взрослым и 8-летней школьнице только через час, передает КТК.

«Невозможно описать словами то, что мне пришлось пережить. Я просто летел вниз и молился», — говорит 43-летний Нурлан Баймаханов.

У мужчины теперь есть второй день рождения. Накануне лифт, в котором он спускался с 20 этажа, со страшным грохотом полетел вниз. Увидеть самых близких людей, признается, в тот момент уже и не надеялся.

«Когда мы спустились на 6 этаж, лифт остановился. А потом раздался душераздирающий звук, мы поняли, что трос порвался. Прям, бах-бах, представляете? Потом опять остановился, где-то на пятом этаже. По-моему, не выдержали крепления. Не знаю, сколько их там, но опять порвался трос. Это где-то 4−5 этаж. Опять полетели. Там мы уже земли под ногами не чувствовали. А потом опять остановились. И вот в этот момент, по-моему, все тросы и порвались. Полетели мы вниз, прямо в шахту лифта», — вспоминает Нурлан Баймаханов.

В кабину, которая должна выдерживать 8 человек или примерно 630 килограммов, в тот вечер зашли семеро: трое мужчин, три женщины и 8-летняя девочка.

Провалившись в шахту, жильцы едва не задохнулись, им перестало хватать воздуха. Мужчины смогли открыть дверцы кабинки лишь на несколько сантиметров. В таком положении и замкнутом пространстве все провели больше часа. Выбраться горожанам помогли сотрудники лифтовой службы, спасатели и полицейские. Жильцы вспоминают: такие случаи не единичны.

«Когда эти пассажиры обратились в диспетчерскую, сказали, что мы застряли, примите какие-то меры, ответ был, просто в голове нигде не укладывается: вам надо худеть», — рассказывает местная жительница Наталья Данилова.

Сейчас злополучная кабинка не работает. На циферблате застыла цифра 6. Но доверия жильцам не внушает и второй лифт. Месяц назад Наталья Данилова тоже застряла в нем со своим трехлетним сыном. Однако управляющая компания, по словам Даниловой, на жалобы жильцов не реагирует.

«В этом доме изначально по проекту, утвержденному госэкспертизой, было заложено 3 лифта. Вот это третья лифтовая шахта. Она закрыта. Закрыта, потому что на каждом этаже застройщик делает перекрытие полов и продает их как кладовки», — заявила горожанка.

В соседнем доме настроение тоже близкое к панике. Здесь тоже на 18 этажей работает один лифт.

«Лифтовая компания говорит, что тросы изношены тоже, так же. Он со скрипом работает, кнопки вызова не работают. Постоянно перегружен, потому что из-за того, что он один, постоянно по 10 человек. Тоже у нас постоянно опасная ситуация», — жалуется Оксана Чаленко.

При этом за бесперебойную работу лифта жильцы обоих домов платят от 800 до 1200 тенге с квартиры. По самым скромным подсчетам, в месяц обслуживающая компания получает с двух домов свыше 800 тысяч тенге.

Сегодня коммунальщики заявили, что с ней договор уже расторгли и даже узнали, что недобросовестных лифтеров будет проверять прокуратура. А кто отвечает за безопасность прямо сейчас, людям не объяснили.

Заместитель директора по технической части обслуживающей компании Руслан Касенов сообщил, что уже заступает другая компания, которая будет обслуживать лифты, а с прежней договор расторгнут. А пока никто за работу оборудования не отвечает.

Касенов пообещал, что в случае поломок, все устранит некий Константин. Однако Константин отвечать на вопросы горожан не захотел. На территории жилых комплексов директора ответственной за лифты компании никто не видел.

Кто виноват в аварии и куда уходят народные деньги, выяснять теперь будут сотрудники правоохранительных органов. После инцидент полиция уже назначила необходимые экспертизы.

Горожане же намерены добиваться права самим выбирать предприятия, которые обслуживают лифты. Но для этого им придется судиться с управляющей компанией.

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