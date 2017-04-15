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11:28 (мск), источник: Вести Приморье

Во Владивостоке произошел пожар в кинотеатре «Океан»

Во Владивостоке произошел пожар в кинотеатре «Океан».

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. возгорание в вентиляционной шахте кинотеатра произошло в ночь на 15 апреля. Гостей развлекательного комплекса пришлось эвакуировать. Огнеборцы в считанные минуты локализовали пожар и приступили к проветриванию помещения.

Причину пожара должны установить специалисты госпожнадзора.

В результате ЧП никто не пострадал.

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