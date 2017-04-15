Во Владивостоке произошел пожар в кинотеатре «Океан»
Во Владивостоке произошел пожар в кинотеатре «Океан».
Во Владивостоке произошел пожар в кинотеатре «Океан».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на VL.ru. возгорание в вентиляционной шахте кинотеатра произошло в ночь на 15 апреля. Гостей развлекательного комплекса пришлось эвакуировать. Огнеборцы в считанные минуты локализовали пожар и приступили к проветриванию помещения.
Причину пожара должны установить специалисты госпожнадзора.
В результате ЧП никто не пострадал.