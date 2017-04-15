Подросток устроил лесной пожар в Усольском районе Иркутской области

13-летний подросток устроил лесной пожар площадью в один га недалеко от поселка Белогорска Усольского района Иркутской области 13 апреля. По предварительной информации, когда его дед-пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения, мальчик нашел спички и поджег сухую траву. В отношении отца несовершеннолетнего составлен административный протокол. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«Правоохранители передали юного нарушителя законным представителям. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа. В отношении отца подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении пресс-службы.

Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Усольского района.

С начала особого противопожарного режима сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выявлено девять фактов разведения костров и палов сухой травы. Все нарушители привлечены к административной ответственности.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.