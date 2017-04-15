Подросток устроил лесной пожар в Усольском районе Иркутской области
Несовершеннолетний взял у своего дедушки спички и поджег сухую траву.
Несовершеннолетний взял у своего дедушки спички и поджег сухую траву.
13-летний подросток устроил лесной пожар площадью в один га недалеко от поселка Белогорска Усольского района Иркутской области 13 апреля. По предварительной информации, когда его
«Правоохранители передали юного нарушителя законным представителям. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа. В отношении отца подростка составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего», — говорится в сообщении
Материалы направлены на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних при администрации Усольского района.
С начала особого противопожарного режима сотрудниками Межмуниципального отдела МВД России «Усольский» выявлено девять фактов разведения костров и палов сухой травы. Все нарушители привлечены к административной ответственности.
Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что запрет на посещение лесов установили в 13-ти районах Иркутской области. В Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском,