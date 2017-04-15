В Новосибирске в овраге обнаружен труп

Вчера утром у Толмачевского шоссе в овраге нашли тело мужчины. Тело извлекли спасатели. «Сегодня в 10:30 ОД МАСС поступило сообщение, в котором сотрудники полиции просили извлечь тело неизвестного мужчины без признаков жизни,» — рассказали в группе «Инцидент».

Когда спасатели прибыли на место трагедии, то извлекли труп и передали его сотрудникам правоохранительных органов. Из-за того, что погибший был, явно, одет не по сезону, полицейские предполагают, что он пролежал там с прошлого года.