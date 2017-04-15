В Новосибирске в овраге обнаружен труп
По версии следствия, погибший лежал там с прошлого года.
По версии следствия, погибший лежал там с прошлого года.
Вчера утром у Толмачевского шоссе в овраге нашли тело мужчины. Тело извлекли спасатели. «Сегодня в 10:30 ОД МАСС поступило сообщение, в котором сотрудники полиции просили извлечь тело неизвестного мужчины без признаков жизни,» — рассказали в группе «Инцидент».
Когда спасатели прибыли на место трагедии, то извлекли труп и передали его сотрудникам правоохранительных органов.