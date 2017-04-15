Торговцы оружием из Владивостока предстанут перед судом

Владивосток, 15 апреля, PrimaMedia.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Владивостока, которые обвиняются в изготовлении и сбыте огнестрельного оружия. По версии следствия, фигуранты продавали переделанное ими оружие и изготовленные боеприпасы, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Приморского края.

Прокурор Приморского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух местных жителей, которые обвиняются в совершении преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ (незаконные приобретение, сбыт, хранение оружия, его основных частей, боеприпасов), ст. 223 УК РФ (незаконное изготовление, переделка огнестрельного оружия, боеприпасов).

По версии следствия, летом 2016 года фигуранты договорились продавать переделанное ими оружие и незаконно изготовленные боеприпасы.

Согласно распределенным ролям, один из них приобретал деактивированное оружие и приискивал потенциальных покупателей.

Его сообщник, обладая токарными способностями, переделывал поставляемое ему охолощенное (то есть непригодное для стрельбы, деактивированное) оружие. В дальнейшем пригодное к стрельбе оружие они продавали местным жителям.

Всего им удалось переделать для сбыта два пистолета, четыре автомата, а также незаконно изготовить 131 патрон.

При сбыте пистолета системы Макарова лицу, участвовавшему в оперативно-розыскных мероприятиях, фигуранты были задержаны сотрудниками Управления ФСБ России по Приморскому краю.

При производстве обыска у одного из них обнаружили еще 3 единицы огнестрельного оружия, переделанные из охолощенных автоматов Калашникова.

В настоящее время уголовное дело направлено в Первомайский районный суд г. Владивостока для рассмотрения по существу.