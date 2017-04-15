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09:34 (мск), источник: РИА Новости

При пожаре в селе под Оренбургом погибли четыре человека

МОСКВА, 15 апр — РИА Новости. Трое мужчин и женщина погибли при пожаре в жилом доме в селе Кваркено Оренбургской области, местные следователи выясняют обстоятельства случившегося, сообщает СУСК по региону.

По данным ведомства, пожар в доме по адресу переулок Южный, 9, произошел в ночь на субботу. При тушении пожара были обнаружены обгоревшие тела троих мужчин 48, 54 и 55 лет, а также тело 48-летней женщины.

«По данному факту следственными органами Следственного комитета РФ по Оренбургской области организована доследственная проверка. По предварительным данным, в жилом доме проживали четверо человек, которые нигде не работали, вели асоциальный образ жизни», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пожар был полностью потушен, следователи осмотрели место происшествия

В ближайшее время будут назначены судебно-медицинские и пожаро-техническая экспертизы.

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