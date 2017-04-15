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12:00 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

КАМАЗ сгорел в Иркутском районе из-за пала травы

По данным МВД, 5-летний мальчик поджег сухую траву — пламя распространилось на деревянный навес, где стоял большегруз.

КАМАЗ сгорел в деревне Максимовщина Иркутского района накануне, 14 апреля, из-за пала травы. По предварительной информации, 5-летний мальчик поджег сухую траву на приусадебном участке. Из-за ветра огонь быстро перекинулся на деревянный навес, где находился большегруз, принадлежащий отцу ребенка. В отношении родителей составлен административный протокол. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«По счастливой случайности удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние участки. В отношении родителей мальчика сотрудниками полиции составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных деяний», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, днем ранее 13-летний подросток устроил лесной пожар площадью в один га недалеко от поселка Белогорска Усольского района Иркутской области. По информации МВД, когда его дед-пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения, мальчик нашел спички и поджег сухую траву.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.

Напомним, что запрет на посещение лесов установили в 13-ти районах Иркутской области. В Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском, Усть-Удинском, Шелеховском, Эхирит-Булагатском МО зарегистрирован третий класс пожарной безопасности. В соответствии с действующим законодательством нарушителям особого режима грозит как административная, так и уголовная ответственность.

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