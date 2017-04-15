КАМАЗ сгорел в Иркутском районе из-за пала травы
По данным МВД, 5-летний мальчик поджег сухую траву — пламя распространилось на деревянный навес, где стоял большегруз.
По данным МВД, 5-летний мальчик поджег сухую траву — пламя распространилось на деревянный навес, где стоял большегруз.
КАМАЗ сгорел в деревне Максимовщина Иркутского района накануне, 14 апреля,
«По счастливой случайности удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние участки. В отношении родителей мальчика сотрудниками полиции составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных деяний», — рассказали в
Напомним, днем ранее 13-летний подросток устроил лесной пожар площадью в один га недалеко от поселка Белогорска Усольского района Иркутской области. По информации МВД, когда его
Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.
Напомним, что запрет на посещение лесов установили в 13-ти районах Иркутской области. В Аларском, Ангарском, Жигаловском, Заларинском, Зиминском, Иркутском, Качугском, Нукутском, Ольхонском, Осинском,