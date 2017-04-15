КАМАЗ сгорел в Иркутском районе из-за пала травы

КАМАЗ сгорел в деревне Максимовщина Иркутского района накануне, 14 апреля, из-за пала травы. По предварительной информации, 5-летний мальчик поджег сухую траву на приусадебном участке. Из-за ветра огонь быстро перекинулся на деревянный навес, где находился большегруз, принадлежащий отцу ребенка. В отношении родителей составлен административный протокол. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД России по Иркутской области.

«По счастливой случайности удалось избежать дальнейшего распространения огня на соседние участки. В отношении родителей мальчика сотрудниками полиции составлен административный протокол за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего. С ним и его родителями проведена профилактическая беседа о недопустимости подобных деяний», — рассказали в пресс-службе.

Напомним, днем ранее 13-летний подросток устроил лесной пожар площадью в один га недалеко от поселка Белогорска Усольского района Иркутской области. По информации МВД, когда его дед-пенсионер находился в состоянии алкогольного опьянения, мальчик нашел спички и поджег сухую траву.

Во время действия особого противопожарного режима категорически запрещается разводить костры и выжигать сухую траву. При нарушении административного законодательства физические лица подвергаются штрафу в размере от 4 до 5 тысяч рублей, должностные лица — от 20 до 40 тысяч рублей, юридические — от 300 до 500 тысяч рублей.