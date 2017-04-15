В аэропорту Емельяново у пассажира из Тайланда обнаружили опасную инфекцию

Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, которое регулярно контролирует пункты пропуска на границах Евразийского экономического союза Красноярского края, обнаружило в аэропорту Емельяново у пассажира, летевшего из Тайланда (остров Краби) сальмонеллёз.

Напомним, сальмонеллёз — это заболевание из группы кишечных инфекций, передающееся от животных, больного человека и носителя инфекции к здоровому человеку преимущественно через яйца, мясо или молоко. Попадая в кишечник человека, бактерии вызывают интоксикацию и потерю жидкости с поносом и рвотой.

В отношении пассажира, контактных лиц проведены санитарно-противоэпидемические (профилактические) мероприятия.

Как сообщают в ведомстве, санитарно-карантинный контроль транспортных средств они проводят регулярно, осматриваются все пассажиры и члены экипажа, прибывающие из-за рубежа.

Кроме того, связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска усилен контроль качества проведения дезинсекционных мероприятий.