В аэропорту Емельяново у пассажира из Тайланда обнаружили опасную инфекцию
Летевших рядом подвергли мерам профилактики.
Летевших рядом подвергли мерам профилактики.
Управление Роспотребнадзора по Красноярскому краю, которое регулярно контролирует пункты пропуска на границах Евразийского экономического союза Красноярского края, обнаружило в аэропорту Емельяново у пассажира, летевшего из Тайланда (остров Краби) сальмонеллёз.
Напомним, сальмонеллёз — это заболевание из группы кишечных инфекций, передающееся от животных, больного человека и носителя инфекции к здоровому человеку преимущественно через яйца, мясо или молоко. Попадая в кишечник человека, бактерии вызывают интоксикацию и потерю жидкости с поносом и рвотой.
В отношении пассажира, контактных лиц проведены
Как сообщают в ведомстве,
Кроме того, связи с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по заболеваемости лихорадкой Зика, лихорадкой Денге в пунктах пропуска усилен контроль качества проведения дезинсекционных мероприятий.