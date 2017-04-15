Спасатели сняли с высокой трубы 28-летнюю девушку (видео)

Спасатели сняли с высокой трубы 28-летнюю девушку, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в субботу, 15 апреля. На телефон спасателей позвонил очевидец и рассказал, что увидел девушку в неадекватном состоянии, которая угрожала покончить с собой. Спасатели МАСС незамедлительно прибыли на место происшествия.

«Путем переговоров девушку не удавалось переубедить от необдуманного поступка. Спасателям МАСС пришлось применить силовой захват. Далее используя альпинистское снаряжение девушку спустили вниз и передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что девушка находилась в наркотическом опьянении.