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13:03 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Спасатели сняли с высокой трубы 28-летнюю девушку (видео)

28-леняя девушка пыталась покончить с собой, спрыгнув с высокой трубы в районе Гусинобродского шоссе в Новосибирске, сообщаютспасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Спасатели сняли с высокой трубы 28-летнюю девушку, сообщают спасатели МАСС в своей группе «ВКонтакте».

Инцидент произошел утром в субботу, 15 апреля. На телефон спасателей позвонил очевидец и рассказал, что увидел девушку в неадекватном состоянии, которая угрожала покончить с собой. Спасатели МАСС незамедлительно прибыли на место происшествия.

«Путем переговоров девушку не удавалось переубедить от необдуманного поступка. Спасателям МАСС пришлось применить силовой захват. Далее используя альпинистское снаряжение девушку спустили вниз и передали врачам скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении.

Спасатели предполагают, что девушка находилась в наркотическом опьянении.

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