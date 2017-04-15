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10:43 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге мужчина вытащил из горящей машины пьяного автолюбителя

Ночью 15 апреля в Екатеринбурге на проспекте Космонавтов у дома № 78А загорелся автомобиль.

Случайный свидетель ЧП увидел пожар из окна и вышел посмотреть — в этот момент любопытный гражданин увидел на водительском месте человека, находящегося без сознания, рассказали Накануне.RU в службе спасения «СОВА».

«Мужчина вытащил из горящей машины “ВАЗ-2108” водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пострадавший находится в камере для административно задержанных. По предварительным данным, причиной пожара стали неоднократные нажатия водителем на педаль газа в стоящем автомобиле», — рассказали в полиции города.

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