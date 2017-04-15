В Екатеринбурге мужчина вытащил из горящей машины пьяного автолюбителя

Случайный свидетель ЧП увидел пожар из окна и вышел посмотреть — в этот момент любопытный гражданин увидел на водительском месте человека, находящегося без сознания, рассказали Накануне.RU в службе спасения «СОВА».

«Мужчина вытащил из горящей машины “ВАЗ-2108” водителя, который находился в состоянии алкогольного опьянения. Сейчас пострадавший находится в камере для административно задержанных. По предварительным данным, причиной пожара стали неоднократные нажатия водителем на педаль газа в стоящем автомобиле», — рассказали в полиции города.